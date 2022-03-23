台灣花東地區今凌晨發生規模6.6強震，讓不少人半夜驚醒，而一名網友則分享喜訊，女兒在0時44分出生，巧的是出生不到1小時就發生大地震，讓他忍不住笑說，看來女兒是被認證的「震妹」，貼文吸引4千多人朝聖。

一名賴姓男網友今在臉書社團《爆廢公社》上分享，女兒在今天凌晨出生，本來大家都準備要休息了，結果女兒才出生不到1小時就發生大地震，家人們通通清醒過來，而原PO也忍不住開玩笑說「（女兒）看來是認證過的震妹！」

男網友接著說，地震雖然搖很大，但目前母女均安，女兒在保溫箱裡睡著，而他們暫時還沒想好女兒的名字，不過，出生巧遇地震，不知道大家有沒有什麼取名建議呢？

貼文吸引4千多人討論，不少網友留言分享取名建議，「賴瑤」、「 賴震妹」、「就把震字直接拆開來叫賴雨辰」、「把「震」字拆開來，所以取名為雨辰，因為最近下雨又發生地震」、「賴雨瑤，下雨又地震」、「賴遙遙，搖兩次」。另也有許多網友祝賀原PO妻女平安，小妹妹生日快樂。