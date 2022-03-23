周二美股四大指數收紅，台股今（23日）上漲29點，以17581.62點開出，隨後買盤持續進場，上漲逾140點，電子、金融及傳產族群齊揚，台積電早盤一度漲7元，觸及590元。

美股四大指數皆收紅，道瓊上漲254.47點（或0.74%）至34807.46點，那斯達克指數漲270.36點（或1.95%）至14108.82點，標普500指數勁揚50.43點（或1.13%）至4511.61點，費城半導體指數漲22.62點（或0.66%）至3445.85點，台積電ADR漲0.12美元（或0.11%）至107.04美元，聯電上漲0.06美元（或0.64%）至9.47美元。

台股昨（22日）收跌0.65點，以17559.71點作收，成交值2354.55億，連兩日縮到3000億以下，三大法人合計買超15.89億，自營商買超2.07億元，投信買超17.36億元，外資及陸資賣超3.54億，投信寫下連35個交易日買超的史上最長紀錄。

針對台股後市，第一金投信提醒，美、歐孤立俄羅斯的措施愈來愈嚴厲，國際緊張情勢完全沒有走向互相克制的舒緩跡象，甚至更為惡化，這種情勢將使外資持續逃離股市，在賣壓尚未停止前，台股恐有再向下修正的壓力。