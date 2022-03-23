23日凌晨1點41分全台發生有感強震，台南科學園區地震儀也測得26.80Gal（4級）震度。南科管理局表示，台積電18A廠、聯電、彩晶等大廠無災情回報，園區無人員疏散，群創通報台南園區B廠、高雄園區F廠部分機台當機，但已立即復歸。

南科管理局表示，台南、高雄園區皆未受地震無影響，至早上無重大事故狀況，無損失回報，將持續監控通報。