強震襲台 南科群創部分機台當機 09:172022/03/23 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強震襲台，南科群創傳出部分機台當機。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23日凌晨1點41分全台發生有感強震，台南科學園區地震儀也測得26.80Gal（4級）震度。南科管理局表示，台積電18A廠、聯電、彩晶等大廠無災情回報，園區無人員疏散，群創通報台南園區B廠、高雄園區F廠部分機台當機，但已立即復歸。 南科管理局表示，台南、高雄園區皆未受地震無影響，至早上無重大事故狀況，無損失回報，將持續監控通報。 福島外海強震殃及發電廠未復原 東電籲企業節電 日本強震重創供電 東電：部分地區傍晚恐停電 #強震 #群創 #當機 #南科管理局 #機台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蝦皮無預警大當機 04:102022/03/23 財經要聞 強震震到停電 屏東巿1203戶凌晨斷電 哀叫熱到爆 08:112022/03/23 生活 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 04:102022/03/18 國際大事 愛妻離世陷憂鬱 李富城曝失智發作像當機：出家門一直走 14:022022/03/20 生活 日本岩手縣18日又震 與16日強震關聯暫不明 12:382022/03/19 國際 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 10:542022/03/18 生活 IT、物流、供應鏈 電商考驗多 04:102022/03/23 財經要聞 台南垃圾掩埋場工安意外 工人右手臂捲入機器遭輾碎 13:542022/03/18 社會 超異常！密集群震＋強震 專家：台灣恐進入地震活躍期 08:182022/03/23 生活 花東深夜6.6強震 饒慶玲臉書變災情通報平台：大家注意餘震 03:342022/03/23 政治 被強震嚇醒群組狂問平安！花蓮朋友反應讓他驚呆 當地人：正常 05:352022/03/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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