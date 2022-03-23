【LIVE直播】一夜40起密集群震＋強震 氣象局最新說明｜2022.03.23 @中時新聞網

今日凌晨1時41分花東地區發生規模6.6強震，一名家住花蓮玉里的民眾表示，家住5樓，地震當時感受到劇烈搖晃，先是聽到玻璃碎裂的聲音，下一秒家中書櫃就倒塌，書本散落整個客廳，就連放在陽台的電熱水器也掉落，他心有餘悸地說，「這又是一個難眠的夜晚」。

該名男網友在個人臉書PO出地震過後的照片，透露家住5樓，半夜1時41分遇到強震，人都平安，但凌晨4時29分又發生規模4地震，他恐慌地說，「這又是一個難眠的夜晚。」

根據男網友分享的照片來看，客廳原本靠牆的書櫃，因強震而向前倒塌，砸中折疊椅，書籍則是散落一地，放在玄關的鞋櫃也傾斜45度，茶几上的咖啡機及馬克杯也掉落在地面，一片杯盤狼藉，而放在陽台的電熱水器也經不住強震，掉落橫躺在地上，可見大樓搖晃程度。

放在陽台的電熱水器也掉落橫躺在地面。（圖／網友謝家豪提供）

男網友回憶，地震當時整棟大樓晃得很厲害，隨後就聽見很多玻璃破碎的聲音，也有很多鄰居嚇得逃出家門避難，家中除了書櫃倒塌、電熱水器掉落外，僅1只馬克杯破碎，其他並無大礙。