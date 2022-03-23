武陵農場擁有台灣少見整排的大型刺梅，預估最佳賞花期可至4月中。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

鳥界中著名的龐克小子—台灣特有種冠羽畫眉，悠遊於武陵農場的海棠花叢中，吸食海棠花蜜，模樣俏皮可愛。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場擁有台灣少見整排的大型刺梅，花色有腓紅、桃紅、粉淡和白色，目前正逐次綻放中，預估最佳賞花期可至4月中。副場長胡發韜表示，近日農場發現極少見具有一半紅一半白的「紅透半邊天」海棠花朵，是屬於自然界極少見鑲崁體，幸運目睹的遊客都相當驚喜。

武陵農場擁有台灣少見整排的大型刺梅，刺梅又稱貼梗海棠、長壽梅，屬薔薇科木瓜屬，枝幹叢生且枝上還有長有小刺，花梗短，花朵也緊貼在枝幹之上，故而得名貼梗海棠，花期於3-4月春分之際，正好處在春半，此時天氣轉暖，春光明媚，正是觀賞海棠的最佳季節。

副場長胡發韜表示，武陵得海棠花色有腓紅、桃紅、粉淡和白色，正逐次綻放，預估最佳賞花期可至4月中，尤其來場遊客絕大多數都是第一次見到海棠美麗花容，非常討喜可愛。

近日武陵農場發現具有一半紅一半白的「紅透半邊天」海棠花朵，是屬於自然界極為少見的鑲崁體(Chimera)消息傳開後，遊客趨之若鶩紛紛尋覓神奇海棠花朵，體會見證造物者自然的神奇。

因海棠花姿高雅瀟灑，花開似錦璀璨，自古以來是雅俗共賞的名花，素有「花中神仙」、「花貴妃」、「花尊貴」之稱譽，在東方山水式園林意境庭園中扮演重要關鍵地位，常與玉蘭、牡丹、桂花相配植，形成「玉棠富貴」的意境。海棠有花語：思念、溫和、美麗、快樂，故常用海棠寓意佳人，表達著思念、珍惜的情愫，亦象徵着對愛人的不離不棄與忠貞不移。

胡發韜提到，武陵農場的海棠與北宋李清照著名大作《如夢令•昨夜雨疏風驟》裡所描述「昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問捲簾人，卻道海棠依舊。知否，知否？應是綠肥紅瘦」的海棠迥然不同。

武陵農場的海棠因氣候地理條件得宜，開花時整株滿滿花朵，花瓣碩大亮麗，遠遠望去成叢成林，似霞若錦，美不盛收，彷彿美人淡抹胭脂，紅妝黛眉嬌羞來形容，煞是惹人喜愛，擄獲人心。與李清照所言「海棠應是綠肥紅瘦」有天壤之別，不同時空、種植地點與管理技術造就各自命運大不同，千古海棠相映成趣。