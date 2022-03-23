大聯盟解除封館狀態，大咖球員能夠重新與球隊簽約，目前也正進行春訓熱身賽，而除了我國強打張育成表現受到矚目，上季美聯MVP大谷翔平同樣是熱門選手之一，本季他有可能會比去年更加突出，因為大聯盟將施行全面「DH制」，此外接下來還有機會出現「大谷翔平規則」。

https://t.co/pykb8jO4lF Exclusive: MLB and the PA have agreed to rules that include expanded roster, return of the ghost runner and 9-inning games for double-headers plus a rule for the whole CBA that right now will probably just impact Shohei Ohtani. — Joel Sherman (@Joelsherman1) March 22, 2022

新的勞資協議早對外公佈開季會讓國、美聯都採用指定打擊，身為「二刀流」的日本好手大谷翔平因此受惠，而根據最新消息，若先發投手下場休息後，仍可以指定打擊身份繼續打擊，大谷翔平先發投球完能再為球隊貢獻，展現二刀流「完全體」，球迷將能大飽眼福！

這個新規則對強打型投手很有利，尤其是能投擅打的大谷翔平，去年他在投手丘取得9勝，打擊轟出46支全壘打，差點追平貝比魯斯(Babe Ruth)單季10勝10轟瘋狂紀錄，而目前這個被外界稱為「大谷翔平規則」的新計畫有望讓他再次突破極限。

大谷翔平頂著新科美聯MVP頭銜在昨天春訓熱身賽亮相，先發登板2.1局飆出5次三振僅失1分，最高球速有159.3公里，更投出稍微浮起然後下墜的「魔球」，但他否認這是他招牌的指叉球，坦言可能是在變速球、指叉球掌握不定時演變出的新球種。雖然有點意外，但他不妨繼續嘗試這球路！