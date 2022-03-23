南韓女諧星李世英，曾在2015年的經典夯劇《請回答1988》中飾演「雙門洞王祖賢」（王子賢）一角，以自然又逗趣的演技獲得觀眾好評與矚目，逐漸打開知名度。但沒想到爆紅之後，李世英的外貌卻屢遭酸民攻擊，她便在2021年接受整形手術，並在近日於個人YouTube中公開「進化」過程，吸引網友們熱烈討論。

影片一開始，李世英便表示自己即將接受8小時的整鼻手術，因此晚上8點以後就沒有再吃東西，隔天一早10點就到醫院報到接著在11點接受手術，但她也坦承自己因為過去曾接受過雙眼皮手術，所以原本以為這次的手術對她來說應該還好，沒想到時間到了還是很緊張，之後便轉到李世英手術完的畫面。

只見李世英剛動完手術臉部還貼滿紗布與透氣膠帶、相當浮腫，她即使想笑也無法正常講話，並透露「因為一直用嘴巴呼吸使喉嚨很痛」，到了第2天一樣很難說話與進食，直到3、4天以後情況才逐漸好轉，臉部也慢慢消腫。

李世英事後也大方分享消腫完的「成品」，開心表示十分滿意整鼻的成果，臉型與比例看起來更加細緻，而網友們看到後驚人變化後也紛紛留言：「整完後真的變很漂亮」、「手術很成功耶！辛苦你了」、「雖然過程看起來很痛，但真的差很多」、「看起來這些辛苦跟疼痛是值得的」。