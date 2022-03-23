63歲男星萬梓良早年演出電影《大頭仔》獲得金馬影帝殊榮，2016年他自曝罹患糖尿病打算暫離演藝圈養病，不久後又復出。近年他頻傳身體健康堪憂，但為生活仍抱病體參加商演，20日他曬出一支影片報平安，以「平民影帝被困深圳，鼓勵大家堅持抗疫」為題，透露人被困在深圳，他趁排隊做PCR空檔錄影片，但片中他講話結巴、說話有氣無力，一句話得重複很多遍才能表達出真正意思，還是令網友頗擔心。

萬梓良年輕時參加香港麗的電視藝員訓練班出道，走紅後他曾提拔過「星爺」周星馳，1992年萬梓良與因戲結緣相戀的恬妞結婚，周星馳更擔任伴郎，但4年後兩人就宣告離婚，2002年萬梓良再婚娶空姐郭明黎，兩人育有一子，後來被問到與恬妞離婚主因，萬梓良坦言：「恬妞是個不錯的女人，或許大家無緣，我很對不起她」。

萬梓良報平安。（圖／取自新浪娛樂）

6年前萬梓良透露罹患糖尿病，前年他抱病和郭富城合拍電影《麥路人》，為了適應夜間拍戲，竟然私自決定停藥，只為不耽誤拍攝進度，讓郭富城十分訝異。而近年萬梓良頻傳身體不好，不僅參加商演時差點跌倒，參加「雜交水稻之父」袁隆平告別式，更是被拍到滿臉皺紋、頭髮稀疏，與早年意氣風發的樣子大不同。

萬梓良說話顯得有些口齒不清。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，萬梓良最近自曝人被困在深圳，他趁做PCR空檔拍影片報平安，可見他私下打扮還是十分體面，白色外套配上紅色襯衫，他也說自己已經被隔離21天正準備做PCR，但強調精神還是不錯，並讚民眾防疫相當積極，但因說話不清楚，將「積極」說成「知己」，片尾還伸出拳頭勉勵大家一起加油，可見手上中指戴了顆巨大的紅寶石戒指，引來網友回應：「沒說是萬梓良都認不出來是他」、「好人壞人都演到極致的好演員」、「年紀大了，還是像戲裡一樣狂」。