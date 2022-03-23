俄軍入侵烏克蘭已將近一月，外界開始有莫斯科將動用化武的疑慮，並公開指責莫斯科，而俄方也反擊美在烏克蘭製造化學武器。

據路透報導，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）週二在聯合國表示，俄軍「從未計劃或對任何儲存或生產有毒物質的烏克蘭設施進行襲擊。」

俄羅斯週二在聯合國會議上與美英就使用化武的可能性相互指責，但沒有任何直接證據證明將使用化武。在俄羅斯在聯合國安理會閉門會議上，西方提出烏克蘭東北部的蘇梅（Sumy）市發生氨氣洩漏的情況後，紀柏梁發表了前述評論並表示:「很明顯，在西方國家的鼓勵下，烏克蘭民族主義當局會不遺餘力地恐嚇俄國人民，並利用虛假攻擊指責俄羅斯。」這一指控也遭到美英的否認。

這已經是2月24日以來，俄羅斯第3次提出生物或化學武器的問題，但西方和烏克蘭都拒絕將其作為入侵烏克蘭的虛假藉口。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）說:「考慮到他們在英國、對俄反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的紀錄，以及敘利亞的情況，我們認為，這是俄羅斯製造某種化學武器襲擊的前兆。」美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）也做出類似評論。

紀柏梁將烏克蘭的局勢比作敘利亞，他說「恐怖組織」的化學襲擊都歸咎於俄羅斯支持的敘利亞政府。

聯合國和禁止化學武器組織(OPCW)的一項聯合調查發現，敘利亞政府使用了神經毒劑沙林，並多次使用氯作為武器。