政府推動台鐵公司化，擬移撥台鐵土地償債，台鐵企業工會批評此舉是炒地皮，趁著立法院交通委員會今日審議《鐵路法》修正草案，動員前往立院陳抗。交通部長王國材稍早回應，台鐵公司化是提升台鐵副業收入，不會變賣土地，更不會是炒地皮，「工會不懂我的心」。

王國材指出，這次的鐵路法與公司條例，主要是放寬《都市計畫法》與《國有財產法》，目的是提升台鐵副業收入，從現在的17％提高到像日本的60％，例如讓車站旁邊的荒廢宿舍、倉庫得到開發，這次為了幫忙償還1400多億元的債，有幾塊土地會為他償債，從這邊收入來負擔，所有改革都是為台鐵公司化做好基礎。

媒體詢問，交通部能否保證未來不變賣台鐵土地？王國材說明，現在鐵道局管轄的高鐵特定區用地，只透過租金或地上權方式辦理，未來台鐵也一樣，原則上以開發為主，不會變賣。

至於台鐵企業工會批評的炒作土地，王國材表示，政府做土地開發或鬆綁法令，「怎麼可能變成變成炒作土地？」所有都目標一樣，讓台鐵透過土地資產開發增加收入，變成正循環，讓安全、科技可以提升，「工會不懂我的心」。

王國材說，今天企業工會要到立法院外抗議，他表示尊重，但代表還有很多同仁不了解公司化，明天有立法院正式舉辦的公聽會，希望工會正式提出議題，他都會一一給出答案，希望大家用理性方式討論台鐵未來。