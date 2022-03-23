日本草莓被大量檢出農藥超標，食藥署昨公布的不合格邊境食品中就佔了9項，不過昨食藥署官員被問及是否可暫停進口時，表示「牽涉層級太高」，晚間則表示已請日方提出改善措施，否則就暫停受理。衛福部長陳時中今表示，「這樣的回答不恰當」，發現農藥超標就增加檢查批次，檢出較多就進入或逐批查驗。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕昨上午表示，近半年來日本草莓共檢驗174批，已有26批不合格。由於不合格件數過高，因此2月21日起已要求對日本草莓進行逐批查驗，時間暫定至8月為止，後續將視檢驗情形做適當調整。

對於是否將停止日本草莓進口，陳慶裕則表示，需與日方進一步溝通，且非他所能決定，也因為牽涉層級太高，暫時還只能以逐批查驗替代。

陳時中今出席立法院衛環委員會時對此表示，這樣的回答不恰當，每個單位有自己的權責，發現農藥超標就增加檢查的批次，檢出較多就進入逐批查驗。日本草莓從2月中，就已開始逐批查驗，查到有就退運銷毀。

另一方面，2022智慧城市論壇昨新增1名貝里斯外賓確診，依專案泡泡抵台的17名外賓未在機場採檢，下榻飯店時拿不出陰性證明，北市府才派人採檢，同團8人遭隔離。昨指揮中心發言人莊人祥表示，國發會共提供2版本的防疫計畫給指揮中心，第1版的採檢地點在飯店，第2版則在機場。

對於專案泡泡一事，陳時中今進一步說明，指揮中心的要求是在第0天採檢，至於要在什麼地方，則由主辦單位作安排。國發會是在3月18日第2次行文，當日是禮拜五，昨天中午還沒批核下去，因還沒回文，便照著原來的規則在走，原來的行文就是到下榻的旅社檢驗。至於下午入境的外賓，檢驗場所已在機場，是因為下午指揮中心已經批文。

陳時中表示，這樣的大規模泡泡，都是一次一次累積經驗，不管採檢的次數、泡泡的執行都需要經驗的磨合，進行滾動式檢討。