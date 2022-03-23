台灣今凌晨接連發生了50多起地震，其中最大的是花蓮規模6.6地震，讓國家級警報深夜大響，不少人被嚇到毫無睡意，而連日大雨突發地震的狀況，也讓不少網友回憶起藝人炎亞綸7年前的「地震說」，忍不住在PTT與臉書上留言大讚，炎亞綸根本就是先知！並湧入他的臉書朝聖那篇7年前的貼文。

台灣今（23日）凌晨發生芮氏規模6.6的強震，國家級警報狂響，多個縣市居民感受到明顯搖晃，不少人從夢中驚醒，而被封為「地質學專家」的炎亞綸也在臉書發文說「大家平安嗎？好久的一次，真的擔心！」

PTT上網友則說，台中外面正在下著大雨，這幾年來炎教授屢次打我們的臉，是不是該提名教授成為「諾貝爾候選人」了？還是該提名炎教授成為下一任中研院院長？引起網友討論「先知是孤獨的」、「長很帥的地質學專家」、「全台灣收到最多膝蓋的男人」、「炎教授的學術成就，已經超出我預期」、「炎P才是專家，好狠啊！」

而藝人炎亞綸會被封為「先知」或「地質學家」是因為在2015年花蓮地震後，他在臉書上分享自己的觀察說「乾燥的土壤被雨淋濕後，該處地質鬆軟而造成地震。」在當時慘遭網友無情嘲笑，不過，如今接連幾日有雨，後就發生強震，再度讓網友朝聖。

台灣連日下雨狂震，讓炎亞綸7年前的地震說又被翻出來討論。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

針對「下雨地震說」，不少專家認為下雨的確有可能會誘發地震，但台灣的地震主要還是以斷層活動所導致。