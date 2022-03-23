今天凌晨的地震讓全台各地很有感，蔡英文總統表示，政府團隊即時待命。國安團隊向她回報，目前雖然未傳出重大狀況，但辛苦的警消同仁仍持續掌握中。「也希望大家都平安亅。

今天清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，2分鐘之後，1時43分又發生規模6.1餘震，整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起。中央氣象局表示，這是今年最大規模的地震，也是921大地震之後，台灣本島及沿海地區排名第四大地震，三天內不排除有規模5到6以上餘震。

這起地震全台超有感，許多人在睡夢中先被國家警報吵醒，花蓮居民更是受到驚嚇，許多人直接衝到樓下，住在飯店的民眾則直接逃到大馬路上。

蔡英文總統也在臉書發文詢問「深夜地震，國家級警報有沒有吵醒大家了？」她說，政府團隊即時待命，掌握各縣市狀況，「剛剛國安團隊向我回報，目前雖然未傳出重大狀況，但辛苦的警消同仁仍持續掌握中。也希望大家都平安」並追問「花東地區的朋友還好嗎？」