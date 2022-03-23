青安貸款利率是否凍漲，財政部長蘇建榮今日表示，綜合考量因為銀行資金成本也會提高，有些公股行庫已經民營化。

央行升息，首購族也會受到衝擊，以青年安心成家來說，一段式的利率會從原本1.4％調高到1.65％。

蘇建榮回應，升息議題財政部會密切關注，包含國內股市、國際資金移動等。

至於青年安心成家利率要綜合考量，因為銀行的資金成本也會增加，八大公股銀行有些也已經民營化。意即也需要對股東負責。