青安貸款利率凍漲？ 蘇建榮：需綜合考量 09:272022/03/23 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 青安貸款利率是否凍漲，財政部長蘇建榮今日表示，綜合考量因為銀行資金成本也會提高，有些公股行庫已經民營化。 央行升息，首購族也會受到衝擊，以青年安心成家來說，一段式的利率會從原本1.4％調高到1.65％。 蘇建榮回應，升息議題財政部會密切關注，包含國內股市、國際資金移動等。 至於青年安心成家利率要綜合考量，因為銀行的資金成本也會增加，八大公股銀行有些也已經民營化。意即也需要對股東負責。 股市震盪國安基金5000億不夠用？ 蘇建榮：仍可應付 台鐵票價凍漲26年為哪樁？幾度政治干預 綠營縮手 #綜合考量 #青安貸款 #凍漲 #蘇建榮 #民營化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股下跌逾570點！蘇建榮：俄烏戰爭後國安基金天天緊盯 15:262022/03/07 財經 台酒漲不漲？ 他回：米酒確定不漲、泡麵不敢確定是否凍漲 09:582022/03/16 生活 日缺60萬顆雞蛋 陳吉仲保證3月解蛋荒不跳票 12:162022/03/09 生活 財部還有招 汽油尚可降稅1.4元 04:102022/03/17 財經焦點 財長：受俄烏影響企業公銀挺 04:102022/03/11 財經要聞 蘇建榮：台股跌幅縮小 國安基金密切關注 12:152022/03/08 財經 財長：公股行庫全力支援受俄烏戰爭影響企業 21:342022/03/10 財經 家務移工薪資凍漲7年 移工團體批留才久用毫無意義 12:172022/03/08 生活 台銀爆理專侵占客戶數千萬 財政部長說重話：深惡痛絕 11:012022/03/16 財經 油價漲破門檻 客運業續凍漲苦撐 04:102022/03/08 財經要聞 油電雙漲難擋 水價依舊凍漲 04:102022/03/16 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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