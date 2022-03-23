聯準會（Fed）主席鮑爾日前發表升息鷹派言論，表示不排除將升幅擴大到2碼，衝擊道瓊工業指數週一下跌201點，不過週二又在科技股領漲下反彈收高，道瓊工業指數終場上漲254點，科技股那斯達克指數也大漲將近2%。美股近期走勢大起大落相當震盪，但摩根士丹利（Morgan Stanley）卻警告投資人，股市仍處於熊市中，建議投資人應趁近期反彈出場。

根據《市場內幕》報導，美股剛創下一年多以來表現最好的一週，包括那斯達克指數在上週漲8.2%、標準普爾500指數漲5.5%，創下2020年11月以來最佳單週表現，但摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）發布報告指出，美國股市仍處於熊市，並強調熊市反彈是最險惡的。

威爾森認為，如果那斯達克指數和小型股羅素2000指數的漲勢延續至本週，上漲空間可能就會大於標準普爾500指數，部分原因是，上述這2個指數低於各自的200日移動均線，但他強調，除了這次技術性反彈外，他們已相對沒吸引力。

威爾森強調，美股近期的反彈可能只是短暫的，提醒投資人美股今年難逃熊市，應該要為停滯性通膨和美元貶值做好準備。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister則表示，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整十年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。