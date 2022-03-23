【LIVE直播】一夜40起密集群震＋強震 氣象局最新說明｜2022.03.23 @中時新聞網

花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震。氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，餘震還很頻繁出現，加上可能降雨，請民眾避免使用山區道路；本次地震在玉山氣象站也測到震度4級。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享震央分布圖，並說明顏色表示量測到的最大震度範圍，提醒民眾「餘震還很頻繁出現」，持續觀察。

鄭明典也提到，大地震之後，餘震不斷，加上可能的降雨，請避免使用山區道路；而本次地震在玉山氣象站也測到4級震度。

也有網友在鄭明典臉書留言「約10秒前有收到警報，手機大響」；也有網友留言稱讚「這次中央氣象局地震預警系統表現得非常好」。（編輯：陳仁華）1110323