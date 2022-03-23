國民黨中常委選舉先前傳出負面消息，國民黨考紀會為此開放檢舉，而國民黨考紀會主委李貴敏21對外表示台北市議員徐巧芯檢舉傅崐萁涉賄案，經查傅並無不法、不予懲處，因檢舉人徐巧芯的姓名被公開、引發外界關注，中廣董事長趙少康也稱「不應該」。至於徐巧芯本人是怎麼想的？依她22日最新臉書發文，分享的是有關缺電的議題，絲毫未提檢舉被公開一事，讓粉絲頗為意外。

國民黨考紀會日前接獲徐巧芯具名檢舉傅崐萁在中常委選舉中涉賄，但國民黨考紀會21日邀請傅崐萁說明後，過半數考紀委員認定查無不法，不予懲處；事後李貴敏在記者會說出「徐巧芯徐議員檢舉傅委員」，形同公布檢舉人姓名，讓趙少康不以為然，「不該把徐巧芯的名單公布嘛！這算搞什麼！」

事發後，徐巧芯一直到昨（22）日下午才在臉書發文，不過內容卻是分享自己在政論節目上針對缺電、停電議題發表的看法，說「關於停電，我想討論政策可以很認真，也可以透過反諷的方式表達意見」，絲毫未提檢舉被公開一事。

網友則留言力挺「巧芯被出賣」、「支持徐巧芯議員，考紀會居然能曝光檢舉人，以後這黨哪還有人敢發聲？」、「今年選舉一樣投你，選人不選黨」。