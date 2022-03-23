高雄市盧男與余男2人正值血氣方剛的18歲，剛考到機車駕照後，20日下午相約騎車到壽山遊玩，路過壽山萬壽橋時，見民眾持相機追焦，一時興起，做出以前輪懸空「翹孤輪」的競技方式耍帥吸引眾人目光，不料卻遭民眾拍下後檢舉，警方調閱監視器後找到盧男與余男，依道路交通管理處罰條例處3萬元以上9萬元以下罰鍰外，再依公共危險罪送辦。

翹孤輪耍帥!警獲報循線通知到場依公共危險送辦。（警方提供）

翹孤輪耍帥!警獲報循線通知到場依公共危險送辦。（警方提供）

翹孤輪耍帥惹怒警

因疫情趨緩，高雄各景點紛紛出現人潮，在壽山及西子灣地區更吸引許多車友前來踩點，為避免改裝車影響用路人安全及噪音擾民，轄區鼓山分局也不定時結合環保及監理機關進行聯合稽查，取締違規改裝車輛。

鼓山分局鼓山派出所接獲匿名檢舉，表示20日下午5點30分左右在壽山萬壽橋上有年輕騎士以前輪懸空的「翹孤輪」方式行車，並提供舉證照片3張。警方獲報後循線調閱監視器，比對車輛廠牌、顏色及騎士穿著後，在21日下午6點通知到場說明。初步了解，18歲盧男、18歲余男是朋友關係，2人均已取得機車駕照，20日下午相約從燕巢、左營住家各自騎機車到壽山出遊，行經萬壽陸橋時，發現路旁有民眾持相機追焦，即興做出「翹孤輪」方式來吸引眾人目光。

鼓山分局針對盧、余2人「翹孤輪」競技行為，依道路交通管理處罰條例第43條3項:「二輛以上之汽車共同以危險方式駕車，在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新臺幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。」開罰，並依公共危險送辦。

警方依道路交通管理處罰條例開罰。（警方提供）

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，汽、機車危險駕駛行為已危及其他用路人安全，違規改裝車輛除有安全疑慮外，部分改裝排氣管所產生的噪音更是令住戶深惡痛絕，鼓山分局將不定期與環保、監理機關進行聯合稽查，取締違規車輛，以嚴正執法來維護用路人安全及居民權益。