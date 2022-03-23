一輩子一定要來朝聖一次的那瑪夏賞螢季開跑了！「2022那瑪夏賞螢季」已經熱鬧展開，除了賞螢活動，那瑪夏區公所於瑪雅部落還規劃了部落市集、特色農產及文化小吃等活動，由於賞螢時間主要在晚上6點至8點之間，觀光局建議民眾務必在下午3點前抵達那瑪夏當地先進行在地特色觀光旅遊，晚上賞螢結束後，除入住那瑪夏外，亦可選擇鄰近的六龜、甲仙、杉林、旗山、美濃等東高雄的合法旅宿，例如甲仙、杉林區特色民宿、寶來花賞溫泉公園豪華露營區、不老溫泉區泡湯等，多開一點路，就能發現不一樣的東高雄美景。

在那瑪夏結束賞螢行程後，觀光局推薦大家可到六龜寶來、不老溫泉區參加「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動，包含植物染蛋DIY、手洗野生愛玉DIY、日作植物染方巾等7大路線行程，帶著大家一起HIGH爆六龜山城。

而鄰近那瑪夏的甲仙，風土適合芋頭及竹筍生長，是聞名的筍芋之鄉，有芋冰、芋粿、芋酥、芋丸等芋頭創意佳餚，還有清甜可口的筍類料理與極富特色的農特產伴手禮，配合那瑪夏賞螢季活動，當地有9家芋頭冰商家推出消費時並說出通關密語“那瑪夏賞螢去”，就可在活動期間享受店家推出的商品優惠。

除了賞螢之外，建議可順道體驗東高雄9區的慢活、慢旅、慢食的緩慢氛圍與絕美勝境，像是猶如世外桃源的鍚安山，其聖殿位於至高處，遠眺遠方展開的層層山谷景色壯闊、風景秀麗；另外「平地櫻花」花旗木已於3月在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道、新威森林公園、神威天臺山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境；還有熱鬧滾滾不能錯過的內門宋江陣與總舖師，各路英雄齊聚一較高低，更結合創新街舞表演，帶來嶄新視覺享受；以及知名人氣景點，藤枝國家森林遊樂區也正等待旅人放慢腳步沐浴森濤之內。

觀光局鼓勵大家可多加利用平日時段前往，避開擁擠人潮享受高品質旅遊；觀光局也溫馨提醒，本次活動由那瑪夏區公所規劃3條賞螢步道，分別為「南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道」，活動各賞螢步道都有總量管制，各步道同時段最多容留2,000人，須購買賞螢券才能進入，由專人引導前進，請賞螢民眾務必遵守不干擾、不捕捉、不傷害(無光害、禁用手電筒)的三不原則，共同友善維護螢火蟲棲地。