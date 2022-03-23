寶德科技公司（3349）今周三（23日）新上櫃掛牌，每股上櫃掛牌價18.88元；櫃買中心當日上午九點進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-日盛證券、及簽證會計師共同與會。

寶德科技公司主要從事電競相關產品如遊戲手柄、滑鼠、鍵盤、耳機等週邊產品之代工設計、製造及銷售，2020年營業收入為8億1,346萬元，稅後盈餘為2,138萬元，每股盈餘為0.65元。2021年前三季營業收入為9億8,315萬元，稅後盈餘為5,586萬元，每股盈餘為1.64元。