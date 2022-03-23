總統府提供

蔡英文總統昨晚以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談，針對烏克蘭問題，安倍主張，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。臺日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，絕不能允許武力片面的改變現狀。「為維持地區的安定，臺灣跟日本共享情資是相當重要的」。

日華議員懇談會總會22日傍晚於日本東京舉辦年度大會，蔡英文受邀以視訊方式與安倍晉三進行對談。總統府今天公布對談內容。

安倍形容這項對談是大會安排的「驚喜橋段」，由於他個人也是日華議員懇談會的顧問，所以只能聽從日華懇古屋圭司會長的安排。

蔡英文感謝去年臺灣疫情最嚴重的時候，得到日本方面的協助，給我們提供很多的疫苗，讓我們能夠管控整體的疫情，尤其是Omicron所帶來的衝擊，都可以把它管控住。臺灣現在整體的疫情算是穩定，她謝謝日華懇的所有的參眾議員對臺灣關係的貢獻，以及安倍前首相、菅義偉前首相、還有現任的岸田首相對臺灣的支持。

安倍回應，在疫情爆發初期，臺灣捐贈日本大量的口罩及防護衣，並且提供醫療等器材，展現對日本難能可貴的友誼，「不僅個人由衷的感激，相信所有的日本國民也感同身受」。11天前剛好是東日本大地震屆滿11週年的日子，311發生之際，來自於臺灣的援助，「身為日本人，個人永遠不會忘記，再次表達感謝之意」。

蔡英文指出，臺灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島五縣市食品管制的措施，展現臺灣願意接受國際標準，以及面對、並且解決困難貿易問題的決心。臺日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續地促成臺灣加入CPTPP。

安倍表示，CPTPP是他擔任首相的時候簽署生效的協定，創始11個會員國的部長已表明接受新經濟體的加入，擴大成員國的決心，現在正與英國進行相關的協商。「我們期待臺灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早來加入」。

蔡英文提到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓臺灣人民感同身受。今後臺灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

安倍說，他個人十分樂見日本跟臺灣超越外交層級和職業的藩籬，建立更加緊密的互動關係。至於烏克蘭問題，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，「日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍」。

蔡英文認為，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。她期盼今後持續深化臺日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。

安倍提及去年他曾在臺灣智庫舉辦的研討會上指出，「臺灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。當然這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，臺日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。他也認為，為維持地區的安定，臺灣跟日本共享情資是相當重要的。

蔡英文強調，臺灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，也期盼貢獻區域和平繁榮。臺日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。她相信，臺日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。

安倍表示，期盼未來還能有機會線上跟蔡總統交換意見，更加期盼能早日訪問臺灣，「再度與總統親切地交換意見」。蔡英文也回應，「非常期待能夠有機會在臺灣，接待您到臺灣來訪問。我相信在臺灣很多的人都希望能夠看到您到臺灣來訪問」。