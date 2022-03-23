豐濱的長虹橋即時影響捕捉到6.6強震一瞬間。(翻攝自YouTube)

花蓮近海今凌晨1點41分發生規模6.6強震，最大震度達6弱，依據氣象局的分級六弱的強度是搖晃劇烈到站立困難、大量傢俱大幅移動，而在6.6強震後2分鐘又發生6.1強震，位在震央的台東長濱、花蓮豐濱首當其衝，豐濱的長虹橋即時影像就捕捉到2波強震的震憾一瞬間，強震晃到鏡頭都倒了。

豐濱長虹橋即時影像鏡頭被震到歪了。(翻攝自YouTube)

從豐濱的長虹橋監視器畫面可看到，原本鏡頭對著長虹橋拍攝，到了凌晨01:41:47左右強震來襲，鏡頭突然劇烈搖晃，還晃到整台監視器歪掉，鏡頭變成拍攝人行道，這時有黑影，疑似是好幾隻野狗被地震嚇到在路上狂奔，速度超快。

地震發生當下，有野狗嚇到狂奔。(翻攝自YouTube)

之後凌晨01:43:36又發生6.1強震，鏡頭又劇烈搖晃，隨後有工程人員來把鏡頭喬正，一直到早上長虹橋的監視器錄到餘震不斷的畫面。

住在離震央不到20公里的花東網友在PTT表示，地震當下就連早已習慣的當地居民也全都衝出門，直呼這是繼921大地震以來最有感的一次，花蓮玉里鎮新建的玉興橋橋面被震垮，東部海岸國家公園風景區的秀姑巒溪遊客中心，也因地震災害影響封閉，呼籲遊客切勿進入。