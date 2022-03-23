港星陳冠希（Edison）當年以一張俊俏的帥痞臉蛋，成功收服許多女粉絲的心，陳冠希在人氣巔峰時，還與金城武、吳彥祖、古天樂齊名為香港四大美男，不過隨著時光流逝，現年41歲的陳冠希神顏恐不在，他被網直擊現身溫哥華街頭，陳冠希當時打扮隨興、低調，不過他卻皮鬆、滿臉皺紋，整體也略顯老態。

有女粉絲在網上曬出直擊野生陳冠希照，她大讚陳冠希「本人巨Nice！」照片中，陳冠希當時打扮隨興、低調，身穿灰色帽T、黑外套，頭頂藍色針織帽，陳冠希的衣服邊緣還有刻意做破洞設計，整體穿搭走街頭風，陳冠希也大秀親民作風，和粉絲拍照、對鏡頭露出淡淡微笑。

野生陳冠希被直擊現身溫哥華街頭。（圖／取材自微博）

不過，仔細一看，陳冠希卻皮膚鬆弛、臉上皺紋明顯，眼角、嘴邊都是細紋，眼袋也很明顯，整體略顯老態，儘管濃眉大眼的陳冠希依稀能看出他年輕時的帥氣，但陳冠希難敵歲月痕跡，41歲真實狀態也讓外界都看傻眼。

陳冠希近年淡出演藝圈，不過他對潮流仍有一定的影響力，陳冠希把重心轉往家庭外，他也積極經營自家潮牌，陳冠希並帶著大陸名模秦舒培到加拿大生活，兩人育有1女兒，而陳冠希在去年曬出手摸秦舒培肚子照，也引發外界好奇小倆口是否有了第二胎，曖昧發文掀起網熱議。