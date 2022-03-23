看完台劇《華燈初上3》已經鬧劇荒了嗎？如果你也想要沈浸在甜蜜的戀愛氛圍，絕對不能錯過Netflix的強檔韓劇《社內相親》！由《浪漫醫生金師傅2》、韓裔加拿大籍的帥氣男演員安孝燮與《PRODUCE101》限定女團出身、出演《驅魔麵館》的金世正領銜主演，搞笑浪漫的風格也讓韓國收視率一路從4.9％衝破10.1％，成為收視冠軍。

image source:《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排行（2021/12/22~2022/03/21)

▲「社內相親」位居網路溫度計的台劇網路口碑第5名。

《社內相親》不僅在《DailyView網路溫度計》的韓劇網路口碑排行榜位居第5名，從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可發現，自2月28日開播以來該劇就在網路上掀起不少話題，3月17日收視率更是直接超越同檔期的《二十五，二十一》成為冠軍，備受觀眾矚目，3月21日第7集劇照釋出後，也讓觀眾紛紛敲碗男女主角的後續發展。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

你看過超夯韓劇《社內相親》了嗎？

浪漫喜劇《社內相親》改編自漫畫《我和社長相親相愛》，講述冷凍食品公司開發一組研究員申夏莉（金世正飾）多次幫海洋集團獨生女、好閨蜜陳映書（薛仁雅飾）代替相親，藉由裝神弄鬼等絕招趕跑相親對象，沒想到有天幫忙赴約才驚覺這次的相親對象竟然就是公司社長「姜泰武（安孝燮飾）」，為了避免被公司解雇，申夏莉借用「申金熙」假名與社長進行「契約戀愛」，兩人陰錯陽差下也讓姜泰武開始對申夏莉產生好感。

《社內相親》開播就造成轟動！「瑪麗蘇」橋段意外掀起觀眾好評《社內相親》之所以會在開播時造成轟動，韓國華僑YouTuber「Den Q」曾解說是因為第1集女主角申夏莉在相親時為了讓姜泰武對他留下負面印象，將自己的胸部比喻成「珊曼達」和「瑞秋」，還大言不慚表示「是花了巨額一千萬的孩子們」，也讓觀眾紛紛驚呼「工作累了來一部輕鬆快樂的喜劇真的很舒壓，社內相親雖然集結了很多瑪麗蘇老梗，但厲害的地方是演員們竟然能把幼稚偶像劇橋段演繹得一點都不尷尬，而且還意外的很好看」、「社內相親超好看的～才出了兩集就笑到不行」。

演員演技也上熱門關鍵字！網友讚嘆：唯一缺點就是只有12集

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看《社內相親》近一個月熱門關鍵字，可發現有好看、改編、漫畫、浪漫、喜劇、劇情、相親、演員、演技、角色、期待、人氣等，《社內相親》為改編自漫畫的浪漫喜劇，不僅開播以來就備受網友期待與矚目，加上劇情以相親作為題材、演員充分詮釋角色的情緒，最後搭配浮誇的演技，也讓該劇在Netflix人氣榜上居高不下，更是讓許多網友淚喊「唯一的缺點就是只有12集啊」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月22日至2022年03月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『社內相親』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。