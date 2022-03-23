立法院交通委員會今日審議《鐵路法》修法，台灣鐵路產業工會、台鐵企業工會皆表達抗議，台鐵產工批評，交通部積極推動公司化，但這並非萬靈丹，尤其過去幾次事故台鐵的處理態度都是往外推，產工呼籲安全改革要基層參與、政策負債要政府負擔，「勞動條件要白紙黑字的保證」，為避免改革倉促而無效，工會將送出勞資爭議調解，調解倘若不成，一定會有下一步行動。

台灣鐵路產業工會指出，台鐵過去遇到事故的態度，不論是普悠瑪究責基層司機，或是太魯閣推卸外包廠商，面對罹難者家屬的態度就好像是過往面對提出問題的員工，避重就輕。普悠瑪事故後，台鐵製作安全第一的紅背心，好像讓員工穿了就會有安全，工會擔心，現在的公司設置條例就像是執政黨的紅背心，對外宣傳公司化台鐵會更安全，實際上在工作場域的教育訓練、設備一樣沒標準也老舊，人手缺乏傳承不足，這些不是公司設置條例通過就會自動解決。

台鐵產工認為，若要等到營利後才能來改善設備，將節約人事成本來修改工作流程，這樣造成的惡性循環才會讓旅客及鐵路同仁的生命財產受到威脅。

台鐵產工說，普悠瑪事故後，時任交通部政次王國材作為台鐵總體檢小組執行長，總體檢改善項目為求加速解決，許多還只是剛招標的案子就急著解除列管。

此外，普悠瑪事故後，局長張政源承諾要提高待遇留住人才，員工加薪1至2萬，但到退休前都還沒有具體承諾；林佳龍部長說台鐵要作照顧員工的示範，但2020年不僅欠發員工加班費，更擅自變更同仁班表減少員工收入。面對一直跳票的政府，產工認為不能再姑息，若政府無法給予書面保證，只想讓條例在立法院強渡關山，勢必引發工會升高抗爭層級。

台鐵產工表示，綜觀過去其他公司化、民營化的案例，新進人員勞動條件下降導致的問題層出不窮，工會堅持無論現職或未來新進人員，都應該同工同酬，改革不該拿基層當犧牲品。更遑論現在條例中，對於安全改革內容空洞、缺乏基層參與、台鐵資產處理的方式黑箱，勞動條件不變也只有部長口頭說說而已。