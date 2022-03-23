由韓國影帝李政宰和朴海秀等人主演的Netflix原創影集《魷魚遊戲》，2021年9月一開播就創下驚人收視，也拿下各項大獎，一舉捧紅了劇中的演員。其中飾演「姜曉」的女星鄭浩妍，近期除了透露有機會回歸《魷魚遊戲2》的拍攝，這兩日還在社群媒體上突然曬出一組性感辣照，令網友看了大噴鼻血。

鄭浩妍日前在個人IG上所公開的照片中，只見她穿著超短版白T躺在沙發上，對著鏡頭自掀上衣，大秀性感內衣褲以及纖細的螞蟻腰，凹凸有致的身材曲線以及圓潤的蜜桃臀也一覽無遺。而仔細看才發現，這是鄭浩妍近期為代言的內衣品牌所拍攝的最新形象照，尺度破表的畫面令網友忍不住大讚「天哪！這組太辣了」、「好看，好高級」、「好美的身材」、「真是電暈我了」、「愛死這組照片」再度引發熱烈討論。

事實上，現年27歲的鄭浩妍，擁有精緻的臉蛋與176公分的高䠷身材，2013年曾在第四季選秀節目《挑戰！韓國超模》中參與演出，並在其中獲得亞軍，以模特兒的身分登上紐約、倫敦、米蘭、巴黎等時裝大秀伸展台，專業的表現獲得業界讚賞，還曾被時尚雜誌Vogue封為「韓國下一個頂級模特兒」（Korea's next top model）。

如今鄭浩妍也憑著《魷魚遊戲》成功跨足電視圈，並在「美國演員工會獎」中奪下電視類女主角獎，成功攀向事業巔峰，接下來她除了有機會回歸拍攝《魷魚遊戲2》外，也將在驚悚懸疑美劇《Disclaimer》中參與演出，正式進軍國際。