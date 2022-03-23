資深歌仔戲演員唐美雲投身歌仔戲數十年，不僅致力於推廣歌仔戲文化，也深耕到校園，去年因此獲得教育部頒發的藝術教育貢獻獎。日前她突然曬出一張急診室照片，心慌透露媽媽失去意識送醫，而她的母親93歲唐冰森（唐豔秋）過去被譽為國寶級歌仔戲小生，唐冰森入院1天後，唐美雲也在臉書報平安，透露母親已經清醒，謝謝好友和網友的集氣祈禱。

身為唐美雲歌仔戲劇團負責人的唐美雲，去年透露因為疫情影響，劇團的收入也成問題，尤其是去年五月人人被關在家中上班、上課的日子，唐美雲說：「那段時間我怎麼度過的都忘了。我要關心劇團營運，還要關心行政人員和團員的生活」，並表示因劇團還在運作，每月開銷都高達100多萬，她為了照顧工作人員生計，堅持不減薪、不裁員，最後只好跟母親借100多萬應急，未來會慢慢還錢給媽媽。

唐美雲曬出媽媽照片報平安。（圖／翻攝自唐美雲粉絲團臉書）

唐美雲母親唐冰森早年與丈夫蔣武童創辦「寶安歌劇團」，被封為國寶級歌仔戲小生，近年因糖尿病纏身，日前突然在家中嘔吐、失去意識，緊急送醫後，唐美雲曾在臉書披露心聲，直言：「我像熱鍋上的螞蟻也沒有用。在急救室外只能祈禱，祝福！媽媽平安，平安，平安健康」，引來一票演藝圈好友曾寶儀、林雨宣、王彩樺、許富凱、江俊翰等人留言合十祈禱。

前天唐美雲再更新近況，寫下：「感恩大家的祈禱與祝福！媽媽昨晚已經清醒，轉到加護病房觀察治療。不好意思打擾到大家」，「我有收到大家溫暖的祝福了！在此感恩大家的關心與鼓勵！」，並曬出媽媽在病榻上的照片，昨唐美雲更進一步說：「感恩媽媽的病情穩定下來，我們還是得為四月《冥遊記-帝王之宴》努力宣傳！感謝唐文華老師和編劇健星陪同出席講座」，並分享出席記者會照片，讓好友跟粉絲也為她鬆一口氣。