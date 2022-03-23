花蓮豐濱鄉磯崎村高山部落往海軍雷達站農路的邊坡，疑因受今深夜地震影響，零星巨大落石紛紛掉落，以致道路無法通行。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉磯崎村高山部落往海軍雷達站農路的邊坡，疑因受今深夜地震影響，零星巨大落石紛紛掉落，以致道路無法通行。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府南方外海及豐濱鄉今天凌晨1時40分許，相繼發生規模6.6、6.1地震，豐濱鄉磯崎村高山部落往雷達站途中的邊坡，疑因劇烈搖晃，零星巨大落石紛紛掉落農路上，以致道路無法通行，豐濱鄉公所獲報後，已通知搶災廠商清運，盼今天能清除完成，讓雷達站的官兵能順利下山。

今天凌晨1點41分、43分左右，花東地區分別發生規模6.6、6.1的地震，震央位置就落在豐濱鄉附近，

豐濱鄉公所今天上午立刻派員查看轄區道路狀況，發現台11線上有零星落石及斷裂樹木，已通知公路局協助清除，無礙交通。

不過磯崎村高山部落往海軍加路雷達站方向的農路上，有4至5顆可讓3至4個成人圍起巨大落石掉落，由於該路為雷達站官兵主要通行的道路，若無法儘速清除，恐造成官兵們補給困難。

豐濱鄉長江莉婷表示，地震發生後，公所已啟動緊急應變，就災情回報，主要在台11線有零星落石，已通知公路局協助清除。雷達站農路部分，公所獲雷達站官兵通報，現已會勘完成，並通知搶災廠商協助清運，並趕在今天清除完成，讓官兵能順利下山。