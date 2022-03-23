台中市警察局第三分局召開111年度社區治安會議，邀集東、南區各級民意代表、區長、里長、學校、保全業者、公寓大廈管理委員等協勤民力近120餘人齊聚一堂。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第三分局22日在文化部文化資產局「衡道堂」召開111年度社區治安會議，邀集東、南區各級民意代表、區長、里長、學校、保全業者、公寓大廈管理委員會及義警、義交、民防、志工及守望相助隊等協勤民力近120餘人齊聚一堂，藉由與民眾面對面接觸，瞭解並解決地方上治交安問題。

本次會議由分局長楊川主持，會中由分局各業務單位報告轄區治安交通現況，也落實預防犯罪、交通及婦幼安全等宣導，並針對近期常見的詐騙手法進行解析，要大家千萬別上當。

另外，台中市政府警察局副局長林國清也特別蒞臨指導，林國清表示，第三分局輔導東區東信里榮獲臺中市111年社區治安研習觀摩社區，可見第三分局在維護社區治安的用心與努力，希望大家能繼續給予警察肯定與支持，有了民眾的鼓勵，必定能提升警察同仁士氣及工作效率。

在會議最後的討論時間，與會貴賓發言踴躍，除了感謝平日裡警察同仁對轄區的貢獻外，更對自己居住的社區環境提出問題與建議，對於與會貴賓的建言，分局長楊川也即時回應解答，對於無法立即處理的問題，另錄案辦理持續追蹤執行進度。

分局長楊川表示，感謝社區與我們共同守護轄內治安，這次的會議除了傾聽民眾對於治交安的建言和疑問、即時回應解答，更希望能透過與會人員將社區治安理念及預防犯罪、行車安全觀念傳達到轄內每一個角落，警民同心一起打造安心宜居的生活環境。