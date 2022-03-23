大陸國家發改委今（23日）發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》，提出到 2025 年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，到 2035 年，形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態。

規劃指出，氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉型發展的重要載體之一。為助力實現碳達峰、碳中和目標，深入推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，促進氫能產業高品質發展。

規劃提出發展目標，到 2025 年，初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源制氫量達到10-20 萬噸／年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現二氧化碳減排 100-200 萬噸／年。

再經過 5 年的發展，到 2030 年，形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系，產業佈局合理有序，可再生能源制氫廣泛應用，有力支撐碳達峰目標實現。

到 2035 年，形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態。可再生能源制氫在終端能源消費中的比重明顯提升，對能源綠色轉型發展起到重要支撐作用。