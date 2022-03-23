台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克。（台北海大提供）

台北海洋科技大學(台北海大)第56週年校慶周正在舉行，今年海運大旺，校慶主題設定「海洋事業夥伴締盟」。特別的是，台北海大演藝時尚事業管理系首度全額獨立招生，去年八月也請來戲劇大腕劉亮佐擔任演藝系主任。

校慶時，台北海大董事長林世宗與劉亮佐一見面就上演「求演技對談」，林世宗說：「我覺得亮佐斗哥厚，他跟我一樣，是非典型的俊男，是壯年期的俊男代表。」

「但他比我強就是說，他是演戲的專家才子，他把他的兒子都搞到變影帝，那我在教育界服務，大部分時間在地方（市議員）服務，我就是實事實作，不會演戲，所以選票越來越辛苦，所以我就找亮佐斗哥來，教我怎麼演戲，加減演，選票看會不會多一點啦，摸蛤仔兼洗褲啦，一兼二得啦」。

劉亮佐則誇林董事長：「他很ｏｋ的啦！我常在一級主管會議上和董事長見面，他講話那個熱情，和演員一樣都要展現出來，渾然天成」。劉亮佐說，讀書就是不能把初衷打掉，林世宗笑回「我們不是初中，以們是大學耶」，劉亮佐再誇「他已經躍昇為綜藝掛啦」。

林世宗接著說，劉亮佐一來就掌握了學校特色，但他想再和劉亮佐搞個產學「演戲多選票，不要把我教成，像高雄市長被罷免，或者清純玉女被搞到家暴，這個不行喔」，劉亮佐聽了大笑，這他教不來，「可能可以教選民發表會選民互動的產學合作啦」。

兩人妙語如珠，林世宗還笑說要劉亮佐教演藝系同學唱〈榕樹下〉、〈醒來吧！雷夢娜〉，「因為李亞萍曾是台北海大演藝系榮譽系主任，要延續演藝精神喔。」

台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克也一直支持熱情於表演工作的人，喊話「年輕人，不要怕，演藝圈正在蛻變很缺新血，沒有經驗有夢想就可以來。」認為已經進入全民表演大時代。