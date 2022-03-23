高雄流行音樂中心以再造高雄歌廳文化娛樂奇蹟為出發，將於4/30-5/1高流海音館盛大舉辦「真愛秀・藍寶石大歌廳」。記者會上公佈為期兩天藍寶石大歌廳的夢幻卡司，共計12組歌手分別為4月30日林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿、5月1日陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿等。

「藍寶石大歌廳」代表高雄70-80年代重要的娛樂符號，這份文化的記憶一直流傳在所有人心中也是高雄人的驕傲，這次參與演出的秀場天后陳美鳳分享以前在高雄藍寶石歌廳的經驗，陳美鳳說:藍寶石是她第一次登台作秀的地方，所以對她來講有特別深厚的情感就像回娘家一樣。以前登台作秀最少都一個禮拜，所以在那個時間可以跟同檔的藝人有很多時間相處，也就是因為這樣，大家培養出很多的情感。這次的演唱會在服裝部分會讓大家眼睛一亮，距離演出時間越來越近，陳美鳳充滿期待，因為她可以跟藝人朋友們好好聚聚，她也希望在同時期跟我們成長的歌迷朋友，可以再來回味一下，所以大家揪一揪來看藍寶石歌廳秀。

從未參與歌廳秀演出的黃妃開心表示：「之前從沒唱過秀場，都是看錄影帶的歌廳秀，覺得每個橋段都好精采好好笑，歌曲也好聽。這次受邀非常榮幸，兩天的演出都是實力堅強的前輩，自己每個都想看，為了這次的演出會挑選經典歌曲《追追追》可以讓大家一起合唱，也會選一首關於高雄的歌讓鄉親聽起來更有共鳴。」

「真愛秀・藍寶石大歌廳」更具意義，不只復刻過翻轉當年流金歲月，睽違20年再造高雄歌廳文化璀璨重生。門票於ibon售票系統開賣，這是一場擠破頭也想聽的秀場傳奇，呼籲大家搶票要快。高流執行長李欣芸更指出：「『真愛秀・藍寶石大歌廳』是把屬於高雄特色產業傳承，讓更多人知道這塊土地發生過的故事；如何將這段過去的歷史，用新的手法賦予新生命演繹給所有參與觀眾，是我們全力著重的，也是「真愛秀・藍寶石大歌廳」舉辦的意義所在邀請所有熱愛歌廳秀的鄉親一起重拾當初的記憶」。