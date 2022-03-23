去年台灣有5.2萬人報考「日本語能力試驗」，顯示出不少國人學習日語。財團法人語言訓練測驗中心今天表示，「日本語能力試驗」每年辦理兩次，於7月及12月第一個周日舉行，今年第一回測驗7月3日在台北、桃園、台中、高雄等4地舉行，報名期間為3月25日至4月11日。

台灣考區「日本語能力試驗」由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會及我國語言訓練測驗中心（LTTC）共同主辦，測驗合格者可取得國際認證之合格證書，成績可用於校內教學成果評量、畢業檢核、申請國內外大學、內部升遷、求職等，用途廣泛且全球通用。

語測中心表示，隨著新冠肺炎疫情日趨穩定，日本逐漸放寬入境限制，台日間的交流往來預計亦將回溫，故提前取得成績將更有利於未來升學及職涯規畫。JLPT共分為五個級數，由高至初級依序為N1~N5，不同程度的學習者容易訂定自身學習目標，報考者可依自己的能力選擇適合的級數參加。

語測中心提醒擬報考者留意報名期間並提早準備，手機即可報名，錯過了就要再等半年！更多相關資訊可上語測中心網站（https：／／www.jlpt.tw）查詢，或電洽（02）23655050。