立陶宛與俄羅斯混血兒亞娜分享，五年前她來台灣念書，透過朋友介紹認識現在的老公，對方剛認識她時，經常帶她吃各種台灣美食，甚至1天買3杯珍奶給她，後來兩人成為情侶後仍繼續吃喝，讓她在1年爆肥18公斤，胖到連親媽都快認不自己，後來兩人結婚以後，她忍不住懷疑對方是故意「餵食」她，讓她變胖，這樣就不會有別的男生追求她，「這個方法很可怕，但他成功了！」

混血正妹亞娜近日在《不要鬧工作室》的影片中提到，她的爸爸是立陶碗人、媽媽則是俄羅斯人。她有個好友在8年前來台學中文後，便一直推薦她去台灣讀書，最後她在2017年來台灣念書。

亞娜表示，透過朋友的介紹認識一個台灣男生，對方非常熱情，常常打電話問她「吃了沒？肚子餓了沒？」一直想要約她出去吃飯，一開始是香腸、甜不辣、水餃與鹹酥雞等常見的小吃，但對方甚至1天買了3杯奶茶給她，最後還開始約她吃宵夜，在美食的助攻下，兩人最終變成男女朋友。

亞娜透露，跟著對方吃吃喝喝1年後，她慘烈地爆肥18公斤，從原本的49公斤胖到67公斤，連她的媽媽都快認不出來她是誰，每天都忍不住嘲笑她，讓她聽了超不爽，也變得不太敢拍照或照鏡子。面對自己身材走樣的問題，她向男友抱怨，結果對方卻說「沒關係！就算你胖到100公斤，我也會娶你！」因此兩人就這樣結婚了。

亞娜也說，她懷孕以後，經常在半夜的時候想吃東西，而老公也都會去買消夜，因此在這樣不忌口的狀況下，她竟然胖到75公斤，達到人生的巔峰。生完小孩後，她認為自己不可以再這樣下去，因此開始積極減肥，除了每天走路1萬步，還會去打拳擊、做瑜珈，甚至是學鋼管舞，並戒掉所有台灣美食，終於變回原本的身材。

亞娜指出，她以前都懷疑「老公是故意讓她變胖的！」因為這樣沒有其他的男生會追他，而這樣的方法真的很可怕，但確實很有用，不過在她的努力堅持下，現在也瘦身成功了。