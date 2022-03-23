中華郵政宣布自23日起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點，外界也關注公股行庫的青年安心貸款利率。財長蘇建榮23日在立院財委會前受訪時表示，青安利率是否跟進提高，主要仍看各公股自行評估資金成本與民營化績效。

中華郵政表示，一月期定期儲金年利率，一般固定利率調整為0.590％、機動利率為0.590％；500萬元（含）以上，則是調整成固定0.110％、機動0.110％。

蘇建榮指出，青安貸款有1段式跟2段式利率，目前利率相對較低，將由公股行庫滾動式檢討，尊重各行庫公司治理。

據了解，因應央行上周決議升息一碼，而房屋貸款利率影響層面廣泛的青安貸款以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，隨著中華郵政宣布自23日開始調整存款利率後，最新的利率已經出爐。

公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，最新利率為1.56％。

青安貸款一段式機動利率最新為1.65％，二段式機動利率前2年為1.44％，第3年起為1.74％。

因外界擔心青安貸款利率調高後，貸款戶負擔會加重，未來是否由政府或公股銀行補貼青安貸款利息，也要留意後續進度。

目前這二個房貸都是依照中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率為基準，此次的基準利率調高0.25個百分點，來到1.095％。

築巢優利貸為固定加碼0.465％，原先年息為1.31％，最新利率則是調高0.25個百分點，來到1.56％。

青安貸款則是一段式機動利率按基準利率固定加0.555％，原先年息為1.40％，調整後則為1.65％。二段式機動利率前2年按基準利率固定加0.345％，原先為1.19％，調整後則為1.44％，第3年起按基準利率固定加0.645％，原先為1.49％，調整後則為1.74％。

若進一步試算房貸，若以本息平均攤還，無寬限期，房貸1,000萬元，期限20年來看，原先利率為1.31％，每月還款金額為47,386元，相同條件下，調升0.25個百分點，至1.56％，每月還款金額為48,531元，每月需要多繳1,145元，一年需要增加房貸支出13,740元。