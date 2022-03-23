落實居住正義，六都陸續推動囤房稅，新北市政會議23日通過《新北市房屋稅徵收率自治條例》草案，自住者維持1.2％，非自住房屋1戶改為1.5％、2戶2.4％、3戶3.6％，一般8000元房屋稅，最高可達1萬9000元，不過建商有2年合理銷售期，勞工宿舍、社會住宅與包租代管等無論幾戶維持1.5％。新北市長侯友宜今表示，弱勢族群不受影響，也鼓勵多出來的房子能拿出來加入包租代管，照顧弱勢族群，落實居住正義。

新北市財政局長李泰興表示，新北市目前約有10萬人持有17萬戶非自住房屋，其中持有1戶者有6.9萬人，持有戶數6.9萬戶，持有2戶者有1.8萬人，持有戶數3.1萬戶，而持有3戶以上人數有1.4萬人占總人數14％，但持有房子有7萬戶占總數40％。

李泰興指出，新北市房屋稅徵收率歷經兩次修改，市府認為現今1.5％對多屋族負擔過輕，為符合公平、量能課稅及落實居住正義，依據中央規定，採取差別稅率。

李泰興表示，現今房屋稅平均落在8000到9000左右，經過調整後平均會會到1.5萬到1.6萬，若是從1.5變3.6，8000會變19200元。

對持有多戶的建商部分，市府給予2年合理銷售期，超過也採差別稅率課徵，另勞工宿舍、社會住宅與包租代管等六類房屋也是維持1.5％。修法後僅2％民眾約8.2萬戶受影響，總計稅收可增加5.87億元。全案將送議會，審議通過後發布實施。

新北市在2018年曾推動囤房稅，當時修正為2.4％，並經過議會審議，不過實行一年後，又被議會提案修正改回1.5％。