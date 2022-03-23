前桃園縣長吳志揚隨行機要祕書鄒德道9年前收BMW轎車和現金賄賂後，協助投資客將農地變更為「仁美產業園區」謀取暴利，一審將他判刑7年半，台灣高等法院二審及更一審都改判2年，給予緩刑5年，最高法院撤銷後，高院更二審仍判2年，緩刑5年，向公庫支付100萬元，褫奪公權伍5年。可上訴。

更二審認為鄒男坦承犯行，自動繳交全部犯罪所得238萬元可獲減刑，另他犯罪情節並非重大惡極，依刑法第59條規定再酌減其刑，且考量他犯後態度良好，宣告緩刑5年。

檢方起訴指控，黃姓男子等《產業創新條例》規定中，仁美段周邊農地得申設產業園區，農業用地即可因此轉編為工業用地，投資成功將有暴利可圖，因此商議由黃和鄒德道建立聯繫管道，柳、魏負責整合土地，說服其他金主參與投資。

他們並以辦產業人名義向縣府申請，過程若遇到行政阻擾，鄒則以縣長名義名義出面排解，以加速申設流程，但因為過程延宕，開發案所圖未能得逞，檢方將鄒男等人起訴。