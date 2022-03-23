北市議員林穎孟涉貪，檢方諭令以100萬元交保，林的家人於23日上午10時許帶著籌措的保金，在北檢辦理交保手續。（陳志賢攝）

無黨籍台北市議員林穎孟遭檢舉，涉嫌以假人頭助理，詐領公費助理費數10萬元，22日晚間林女與助理等3人遭移送台北地檢署，檢方複訊後，23日凌晨2時許諭令林以100萬元交保，而林一度籌不出保金，據了解，稍早林的家人耗時8小時籌出款項，前往北檢辦理相關手續。

檢調懷疑林女自2018年至2020年間涉以人頭助理詐領市議會公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財務、《刑法》偽造文書等罪。北檢22日指揮調查局新北市查處前往市議會，搜索林女辦公室等6處地點，並約談林女、人頭助理郭羿岑、郭任職的「米達克」公司負責蕭新晟3人到案。

林女被移送至地檢署複訊時，眼眶泛淚對著守候媒體直喊自己沒有詐領助理費，檢察官訊後，於23日凌晨2時許諭令林女以100萬元交保，另蕭男則以20萬元交保，但林女一度找不到人籌保金，遲遲未交保，在拘留室待上整晚。據了解，林女的家人耗時8小時，稍早已籌到100萬元交保金，目前正在北檢辦理手續。