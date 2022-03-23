日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚後，就與同遊橫濱的已婚橫濱男A君交往，甚至傳出即將再婚，這讓A君前妻氣到不僅公開福原愛手寫情書，更踢爆她主動倒追，如今日媒更爆料，福原愛與江宏傑離婚的導火線，主要是從他身上得不到關愛，才會轉而投向A君懷抱尋求慰藉。

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，福原愛和江宏傑在螢光幕前恩愛模樣羨煞旁人，但她曾透露兩人私下並不如表面這般甜蜜，更透露江宏傑不僅未去了解她，甚至沒從他身上獲得公主般的疼愛，而從江宏傑身上無法獲得的空虛，都能從已婚橫濱男A君身上找到，因此才被爆料主動投懷送抱，當兩人不倫戀情曝光後，也成為她和江宏傑離婚的導火線。

福原愛之前被拍到和已婚橫濱男A君約會時，她解釋兩人是多年前在朋友聚會認識，近來感情升溫進而交往，男方也為了給她名分與正宮離婚，不過前妻直接打臉福原愛，先是曝光她寫給橫濱男A君的4封情書，還內容還提到「最喜歡A的笑容的小愛」，才讓她徹底心死決定離婚，此事曝光後，不少大陸網友也改支持江宏傑，並到他微博留言：「欠你一個道歉」。

橫濱男前妻接著爆料福原愛到A君打工酒吧消費，酒過三巡後不僅倒追男方，還留電話號碼尋求進一步發展，不過當時她與A君處於熱戀期，男方也僅口頭炫耀此事，未料事隔多年後，這段禁忌的愛戀依舊擦槍走火，導致兩段婚姻就此走向盡頭。

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