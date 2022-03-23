金磚國家疫苗研發中心22日晚間通過線上方式啟動，包含大陸在內的金磚五國將共築抗疫的「金磚防線」，共同提出《加強疫苗合作，共築抗疫防線》倡議，保障疫苗在發展中國家的可及性與可負擔性。

為落實金磚五國領導人會晤關於儘早啟動金磚國家疫苗研發中心的共識，大陸科技部舉辦金磚國家疫苗研發中心線上啟動儀式暨疫苗合作研討會，與金磚國家共同啟動疫苗研發中心，共商疫苗合作。

據中新網引述大陸科技部部長王志剛致詞表示，金磚國家是新興市場和發展中國家聯合自強的典範，是推進全球治理的關鍵力量。2022年，金磚國家主席國的接力棒再次交到大陸手中，將與其他金磚國家一道，圍繞「建構高品質夥伴關係，共創全球發展新時代」主題，深化金磚合作。

王志剛表示，也將以啟動金磚國家疫苗研發中心為契機，推進五國在疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等方面的交流合作，築牢抗擊疫情的「金磚防線」，展現推動合作抗疫的「金磚擔當」，為世界經濟復甦傳遞希望和信心，以實際行動推動構建人類命運共同體。

啟動儀式上，金磚國家疫苗研發中心五國共同提出《加強疫苗合作，共築抗疫防線》倡議，將疫苗作為全球公共產品公平合理分配，保障疫苗在發展中國家的可及性與可擔負性，同時，將加強聯合研發，提升金磚國家傳染病防控能力以及應對公共衛生事件的能力，並強調開放性，歡迎更多夥伴加入。