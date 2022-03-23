NIKE（耐克）2022財年第3財季業績報告顯示，大中華區季度營收為21.6億美元，相比上年同期下降5％，這已經是2022財年第2次在華業績下滑。分析師指出，NIKE大中華區業績下滑，最核心的原因還是大陸國潮崛起，當下中國國產運動品牌逐漸在市場上佔據主導地位，此消彼長之下，NIKE在中國的市占早已不復當年。

相較於歐洲、中東和非洲第3財季營收年增長7％，北美營收年增9％以及亞太和拉丁美洲銷售增長11％，NIKE大中華區業績表現不太理想。

中國市場的持續低迷，一定程度上影響了NIKE全球業績表現。財報顯示，2022財年第3財季歸屬於母公司普通股股東淨利潤為13.96億美元，年減3.66％；營業收入為108.71億美元，年增4.96％。

《北京商報》援引盤古智庫高級研究員江瀚分析指出，NIKE大中華區業績下滑，最核心的原因還是大陸國潮崛起。

就在NIKE公佈財報的當天，大陸國產運動品牌安踏也披露了2021年年報。資料顯示，2021年安踏集團營業收入年增長38.9％至493.3億元（人民幣，下同），營業利潤上漲20.1％至109.9億元；歸母淨利潤同比增長49.6％至77.2億元。按照安踏方面統計，目前安踏與兩家國際巨頭中國全資公司的同期收入相比，約等於愛迪達中國的1.44倍、耐克中國的97％。

除了安踏，李寧、特步等國產運動品牌的發展勢頭也不容小覷。2021年李寧全年營收、淨利分別增長56.13％、136.14％；特步全年營收、淨利分別增長22.53％、77.05％。