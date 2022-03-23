今（23）日凌晨1點41分於花蓮近海發生規模6.6的強震，隨後又出現一波波的餘震，直到清晨7點9分為止陸續發生共49起地震，嚇壞不少民眾，許多藝人也在第一時間驚醒發文與網友抱平安。其中，女星郁方也特別發文，但超淡定的反應引起網友熱烈討論。

在今日清晨發生一連串的有感地震後，郁方便在臉書上發文表示「三更半夜大地震朦朧間聽到老爺說『老婆！地震了！好大！快點快點！』只想睡並不想討論的我說『地震這麼大是要跑去哪裡？還是好好睡覺吧』」。之後郁方也解釋自己會這麼冷靜是因為她認為「生死有命」，而且地震這麼大如果真的有什麼事也來不及跑，因此她看著這幾年的天災人禍，認為自己只要能做到「萬一無常來臨，能夠不帶遺憾離開，這樣人生就很圓滿了」。

而郁方的這一席話，也引起網友紛紛留言表示「中部人親身經歷過921的恐怖，成為一生的陰影，我也想淡定，但不可能」、「看了你現在寫的這段文字之後，又更喜歡你了。沒錯，生死有命不留遺憾的過日子才是對的」、「大難不死，真的大的也來不及跑」、「花蓮搖的很晃，我很習慣了，繼續睡吧！無常來時也不是妳可以做主的」、「想到921，感覺再繼續搖，要準備衝出去了」、「真的，差點回到921的感覺」、「接近1:47，勾起921可怕回憶」。