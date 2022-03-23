Chine : "La marine de l'Armée populaire de libération de Chine a reçu la livraison d'une version améliorée de l'avion de chasse J-11B, dont au moins un participant à un récent exercice de combat simulé au-dessus de la mer de Chine méridionale."https://t.co/AfnXGikbyQ pic.twitter.com/dFeMQCRHPT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 22, 2022

中方海軍已接收升級版殲-11B戰機，至少有1架參加了最近在南海上空的模擬戰鬥演習。

據中方官媒《環球時報》22日報導，解放軍南部戰區周一在微博上說，海軍航空兵旅近日在南海空域舉行跨晝夜全要素對抗演練，有超過10架戰機參與。

據央視說，演訓課題包括自由空戰，掠海突擊和戰術機動等。演訓分成紅、藍兩組，戰機依序升空進行「4對2」、「2對2」空戰對抗訓練。演練開始，4架紅方戰機靠兵力優勢，利用機載雷達設備搜索藍方戰機。發現目標後，迅速展開掩護突擊戰鬥行動。到夜間戰機再度升空繼續演練，最後全部安全着陸。

觀察家從央視和南部戰區公開的影片中注意到，其中有1架裝了灰白色，而不是原本黑色雷達罩的殲-11B戰機結束演訓後返回機庫，顯示已配備「主動電子掃瞄陣列」（AESA）雷達。

東方網說，2019年時，擁有黑色雷達罩的殲-11B開始改裝白色雷達罩。廣泛推測，這是在將舊有的脈波都卜勒雷達（pulse Doppler radar）換裝為「主動電子掃瞄陣列」雷達。

而分析家說，殲-11B升級後，將擴大偵測範圍，辨識更多目標，並得以使用霹靂-10近距格鬥彈，以及射程超過200公里的霹靂-15超視距空對空飛彈等先進武器。

《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男說，中國有大批殲-11B戰機，而它們升級將顯著提升解放軍的戰力。此外，觀察家指出，最近的這次演訓顯示，不僅中方空軍，連海軍也接收了升級版殲-11B。

而央視在3月稍早的報導說，中方海軍的殲-11B也安裝了陸製的渦扇-10發動機。分析家說，隨著殲-11B升級，將成為4+代戰機。