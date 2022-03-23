大陸華中科技大學附屬協和醫院21日對外宣佈，以該院心臟大血管外科教授董念國為首的多學科專家團隊，成功為一名58歲的患者植入超小型磁懸浮離心式「中國心」。至此該院共完成12例人工心植入術。

根據《科技日報》報導，本次植入的超小型磁懸浮人工心臟又叫Corheart 6左心室輔助系統，具有自主智慧財產權，是道地的「中國心」，泵體直徑34公釐、厚度26公釐、重量90公克如一枚雞蛋大小，是目前全球尺寸最小、重量最輕的磁懸浮離心式人工心臟。

目前大陸心臟衰竭患者約1000萬人，但因供體嚴重不足，每年只有600多例患者可完成心臟移植手術。而大陸現有的心臟機械輔助方式，一個是ECMO，另外就是「人工心」，業內稱其為心室輔助裝置（VAD）。

而心室輔助裝置分為植入式體內人工心臟與體外人工心臟（Extra-VAD），二者均通過人工心臟泵起到部分或全部替代心室做功，維持血液循環。體內人工心臟用於終末期慢性心力衰竭患者，可長期替代心臟功能。

董念國說明，體外人工心臟主要用於急性心臟衰竭患者的過度治療，起到中短期替代心臟功能的作用，使患者度過危險期，並在短時間內能夠進行心臟移植手術。對無法進行心臟移植或難以等到合適供心的心臟病終末期患者，為他們裝上人工心臟，讓疲憊的心裝上強動力馬達。