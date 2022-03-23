全球國際情勢緊展，加上近日震災頻傳，新北市盤點全市避難空間，共有139間活動中心可做為避難收容處所，另30間市民活動中心地下室作為防空避難室，在防空演習、戰爭發生時由國防部發布管制疏散之命令後，開放民眾進入避難。

民政局長柯慶忠表示，新北市各區市民活動中心多位於交通便利樞紐，功能多元，除是銀髮俱樂部、社區關懷據點，近2年新冠肺炎疫情嚴重期間也做為公部門異地辦公、疫苗接種站。

柯慶忠說，尤其災害發生時，活動中心則可供緊急避難及充當前進指揮所，在市府及各區公所隨時做好準備，遇到風災、水災、地震等緊急時刻安置災民。

民政局目前共計列管498間市民活動中心，考量不同災害防災設備設施、地形狀況及人口分布等因素，結合市府社會局、警察局和區公所資源，其中139間市民活動中心可做為避難及收容所，30間市民活動中心地下室可做防空避難室使用。

民政局表示，提醒民眾平時居家備妥飲用水、乾糧、緊急照明、醫療用品做好避難包，以便不時之需。留意居家周遭建築物有設置「防空避難設備」標誌牌或貼紙，上頭會記載編號、總容量人數以及分配自用與否、流通人口等資訊，待有需求時就會開放民眾避難。

民政局舉例，去年燦樹颱風撲台，瑞芳區公所因應颱風可能帶來大雨，憂心部分社區恐有落石威脅，而進行預防性撤離，收容28人住進瑞濱市民活動中心。而107年瑪麗亞颱風侵台，平溪區的平溪及薯榔市民活動中心亦收容多位里民。