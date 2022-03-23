繼上個月花蓮秀林鄉玻士岸部落諮商投票同意亞泥新城山礦區繼續開發，本月17日、22日，花蓮縣秀林鄉和平村的吾谷子部落與克尼布兩部落，也各以超過8成2、9成7的部落諮商同意，支持台泥和平礦區持續採礦。

台泥企業團董事長張安平表示，自 1987 年起即陸續投入新台幣 37.5 億元，於和平礦區設置亞洲最先進的「山頂平台式階段開採、直立式豎井運輸系統」，礦山開採完全地下化、自動化、環保化，同步進行生態系復育。「台泥未來不僅會全力協助地方，將產業繼續好好經營，也會致力找尋與自然間的平衡。」

經濟部隨後也發出新聞稿，支持台泥主動進行部落諮商並成功獲同意，指身礦業主管機關，將持續積極輔導業者辦理原民諮商，目前已有38礦啟動「原住民諮商同意或部落溝通說明會」。

台泥是在2020年1月打開和平廠大門，推動全台灣第一個開放工廠專案–「台泥DAKA」，每半年張安平也固定與地方意見領袖會面交換意見。台泥和平廠並於2021年10月主動向秀林鄉公所申請針對和平、寶來、合盛原以及金昌四個石礦展開部落諮商程序。

過程中台泥製作「為未來，讓和平永續」專冊，向和平村吾谷子、克尼布兩部落的村民，說明20年來台泥與地方共同打造的和平港電廠循環經濟園區成績，以及未來水泥專業區轉型朝向低碳環保綠能園區的規劃。結果有顯現在投票結果上，吾谷子部落同意票戶數達82.2％，克尼布部落為97.6％。