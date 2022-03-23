深耕桃園的豪宅建商中悅機構，首度進軍新北新莊住宅市場，推出「檀悅」22日正式公開，中悅機構中森建設總經理翁茂槐表示，中悅新莊2009年進場整合土地，已有將十多年的時間，到現在才進入規劃，包括已完工的商辦「中悅IFC大樓」、住宅案「檀悅」在內，共有八棟商辦、三棟住宅社區，未來十年新莊副都心將有800億的案量推出。

翁茂愧表示，中悅希望整合性開發具有國際城鎮的商圈，從早期的南崁村、後來的藝文特區，都花了15年的時間開發，近年在桃園的重心包括中路、青埔、經國等重劃區。

未來新莊將是中悅未來十年發展計劃中的重中之重，看好新莊副都心公共建設成形，未來結合鄰近的塭仔圳重劃區，新北將一躍成為國際級城市，中悅已在新莊副都心佈局了超過1.4萬坪土地，目前有「中悅IFC」、「寰宇1號」、「置地廣場」、「時代廣場」、「中央商貿中心」等，不僅要蓋國際化的A級商辦、更要為這些企業主量身規劃高質感的住宅。

「檀悅」不僅是中悅首次在新莊推出住宅案，也是過去多自建自售的中悅，首次與璞園建築團隊合作，相較於中心商業區多為住商掍合規劃，中悅則是將此地塊住、商分開，規劃純住宅及商商各一棟，「檀悅」成為中心商業區中唯一的純住宅建案，規劃百坪大坪數住家。

翁茂愧表示，近期營建成本大漲，例如桃園青埔很多新案房價都已達到5字頭了，位於新北新莊的「檀悅」未來開價約在6字頭，盡力不要將原物料成本上漲壓力反應在消費者身上，期望房價能符合市場行情。