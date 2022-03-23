鴻海（2317）集團旗下工業富聯（601138.SH）2021年度財報再告捷，經結算去年營收達4,395.57億元人民幣，年增1.8％；歸屬於母公司淨利200.1億元人民幣，年增14.8％，雙雙創下歷史新高，就連「營業收入、營業利潤、淨利潤」以及「營業利潤率、毛利率、淨利率」的三額、三率也同步達到三升榮景，經董事會決議擬向全體股東每10股派發現金紅利5元人民幣。

若以三大主要業務的表現言之，通信及移動網路設備部分，去年營收為2,589.66億元人民幣，年增1.95％，其中行動路由器產品呈高速成長，出貨突破百萬套，另WiFi6/6E相關產品出貨量也達到3,000萬套。此外，工業富聯也加速完成5G+生態系統開發，拓展5G應用價值，其中「5G+車聯網」研發成效顯著，涵蓋5G專網標準產品、邊緣運算模組、分享式基站（Shared-RU）、5G OBU及車聯網模組等車相關產品。

工業富聯表示，工業富聯已投入智能家居技術及相關產品多年，研發及出貨的智能家居產品涵蓋4K OTT串流影音裝置、Mesh家用無線網路、IP Cam、智慧門鈴及智慧音箱等產品。2021年整體智能家居設備出貨量超過1億個，其中OTT串流影音裝置出貨量超過6,000萬個，穩居全球出貨首位。

在雲計算業務部分，受益於全球數據中心及雲服務需求持續爆發，業務整體收入及利潤均再次創下新高，營收挹注達1,776.94億元人民幣，呈年增1.36％，其中伺服器銷售總量穩居全球領先地位。工業富聯指出，新技術、新產品的快速迭代成為業績增長動力，工共富聯與客戶共同開發新一代產品，包括模組化運算和存儲單元。同時，端、邊、雲協作形態逐漸普及，自動駕駛等新應用崛起，帶動公司邊緣數據中心、自駕相關產品成長，也連帶促進AI、GPU、伺服器等產品的出貨量。

另在工業互聯網部分，表現也很亮眼，經統計去年工業互聯網業務營收年增率達到16.92％，毛利率亦年增5.01個百分點，由工業富聯協助打造的世界級燈塔工廠增加到5家。此外，也賦能電子、汽車、機械、能源、住宅、裝備等十餘個行業龍頭企業。目前工業富聯已在超過50家重要客戶，提供了工業互聯網的具體服務。

初估去年工業富聯投入的研發費用高達108.35億元人民幣，呈年增7.94％；研發技術人員超過2.5萬人。截至報告期末，工業富聯有效申請及授權專利已達5,504項，專利授權總數較去年增長33.4％，先進技術專利儲備占比47.9％，主要涵蓋雲計算、大數據、移動終端、機器人、物聯網、智慧生活等領域。

此外，工業富聯也通過對晶片、工業軟體的投資，進一步強化數位化智能製造能力。強大的數位化基礎和不斷增加的研發投入，促進公司強大的產品創新與技術迭代實力。

除了持續投入研發，「綠色發展」也是工業富聯未來幾年發展的一條重要主線。工業富聯表示，運營碳中和目標將基於減少運營排放（Reduce）、能源結構轉型（Replace）和碳抵消與碳捕捉（Resolve）的3R原則來實現，將以「節能減排和清潔能源供給優先、碳抵消為輔」的原則，推進自身及供應鏈碳中和。此外，公司還通過碳排放管理體系、碳中和諮詢和數據提升能效等科學數據管理方式，為社會提供碳中和解決方案。