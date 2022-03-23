中天綜合台《小明星大跟班》明（24日）晚10點播出「人妻煩惱諮詢室！演藝圈人夫團來解惑」， 先前陽帆與寶貝女兒陳妤安（ANGIE）一同拍攝「一日助理」網路影片，父女的逗趣互動圈粉無數，但帆嫂Julie卻爆料「幕後真相」。

Julie表示女兒剛成立自媒體時，想請爸爸幫忙衝人氣，她不好意思開口，只好出動媽媽幫忙，這令她忍不住抱怨：「生小孩還不如養狗，為什麼小孩養到這麼大了，什麼事都還是要透過媽媽？」Julie跟陽帆講，得到答案竟是：「為什麼連這種事情妳都不能替我擋掉？」這回應讓Sandy驚呼：「他把女兒當外人？」

但更讓Julie生氣的還在後頭，她隔天起床後，父女倆竟已開心地在拍影片，氣得她直呼：「搞得我很煩還睡不著，想說要怎麼跟女兒講，才不會讓她覺得爸爸很無情。」趙正平認為陽帆從年經就紅，偶包應該蠻重，所以一定會幫女兒，至於為何會對Julie說那種話，趙正平解讀：「但妳是太太，他就要擺一個架子，因為他是一家之主。」