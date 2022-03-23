上海市衛健委今（23日）通報，22日新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者977例，共計981例，再創單日新高。上海市衛生健康委主任鄔驚雷宣布，根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮（已縮小範圍）再展開一次核酸篩查，具體時間為23日0時至24日24時。

鄔驚雷表示，當前，上海確實面臨著常態化防控以來疫情形勢最為嚴峻複雜的挑戰。經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，相當部分街鎮和小區已符合要求解除封控。根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮（已縮小了包圍圈）再展開一次核酸篩查，具體時間為23日0時至24日24時，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

他表示，還是要堅持科學精準、動態清零，聚焦疫情防控持續推進中發現的短板弱項，強化重點場所疫情防控，強化疫情監測預警，不斷鞏固完善防控措施，織密紮牢防控網路，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

鄔驚雷說，希望大家不信謠、不傳謠，尤其是不能惡意造謠對社會造成恐慌的，是要負法律責任的。昨天也看到了，我想特別指出，大家都在努力維護這個城市的安全，遇到疫情要去積極應對而不是憑自己的想法去杜撰一些事。

日前，大陸國務院聯防聯控機制派出督查組，赴10個省市開展督查工作。